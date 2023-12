Tantissime notizie e colpi di scena dal mondo dello spettacolo e non solo. Ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni ricchi di notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo. Non sono mancati i colpi di scena, i nuovi amori ma anche rotture e paure tra i volti vip. Dalla rabbia di Fedez per gli insulti terribili mandati a suo figlio Leone, fino a quella che sembra essere stata la rottura definitiva di una coppia storia, quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Andiamo a vedere tutti i migliori gossip della settimana da lunedì 4 dicembre a venerdì 8.

I gossip della settimana: Fedez furioso sui social

Fedez

Ha fatto molto discutere la vicenda che ha visto coinvolti Fedez e suo figlio Leone. Il piccolo era stato protagonista durante la partita del Milan tra i bambini che accompagnano i calciatori in campo. Sui social, però, qualche haters lo ha preso di mira augurandoli il male e insultandolo. La vicenda non è passata inosservata al rapper che è intervenuto come una furia contro questo utente. Una rabbia, giustificata, che si è conclusa con una denuncia.

Belen, svolta nel cinema?

Belen Rodriguez

Ha fatto molto discutere una cena speciale tra Belen Rodriguez e Mara Venier durante la quale era presente anche un noto regista. L’incontro, dovuto all’ospitata dell’argentina a Domenica In la scorsa settimana, ha fatto rimbalzare diverse indiscrezioni tra cui quella di vedere la showgirl protagonista come attrice al cinema… Sarà davvero così?

Finita la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi

Sembra essere giunta al termine la storia d’amore tra Giula Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due stavano vivendo un momento complicato ma dalle ultime informazioni pare che questo non sia stato superato. L’Investigatore Social, infatti, sempre molto ben informato, ha dato per certo l’addio del ragazzo dalla casa nella quale viveva con l’influencer. La relazione tra i due pare essere quindi terminata…

Paura per le condizioni di salute di Platinette

Platinette

Dopo l’ictus subito, Platinette sta proseguendo l’iter di riabilitazione. Nelle ultime ore, però, tra i suoi fan c’è stata grande apprensione. Infatti, Mauro Coluzzi si è mostrato di nuovo in ospedale. Per fortuna, a quanto pare, solo per uno step successivo della guarigione. Per il volto tv, per sua stessa ammissione, è stato “l’anno più pericoloso” della sua vita.

Sarafine vince X Factor

Sarafine

Infine, chiudiamo con la vittoria di X Factor che è andata a Sarafine. Dopo un bellissimo percorso, non sempre facile, l’artista seguita da Fedez ha avuto la meglio alzando al cielo il trofeo dell’ambito programma musicale. Sui social tantissimi post per lei e per la trasmissione che ha avuto grande successo al netto delle varie polemiche note per la vicenda Morgan.