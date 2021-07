Dal trionfo dell’Italia alla nascita della seconda figlia di Belen: ecco quali sono state le principali news di gossip del weekend!

Nozze, nascite e la vittoria – dopo ben 53 anni – dell’Italia agli Europei: scopriamo quali sono state le news di gossip più succose del weekend e quali argomenti sono stati tra i più discussi dei fan dei social.

Le news di gossip del weekend

L’Italia ha conquistato la vittoria ai calci di rigore durante la finale di Euro 2020: il trionfo è stato accolto dall’abbraccio commosso di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, mentre il vice capitano della Nazionale ha zittito i tifosi Inglesi affermando: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta!”. Il video ha fatto il giro del web.

Bonucci e la frase ai tifosi inglesi: «Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta» https://t.co/q6KYc5IQus pic.twitter.com/lKyqe16jrB — Corriere della Sera (@Corriere) July 12, 2021

Belen Rodriguez non è riuscita a vedere né la vittoria dell’Argentina alla Copa America né quella dell’Italia a Euro 2020, ma per un buon motivo: la showgirl infatti era impegnata a dare alla luce la sua bambina, la piccola Luna Marì. “Oggi è la mia giornata fortunata!”, ha scritto sui social esultando per i due trionfi calcistici e per la nascita della bambina.

Intanto Giorgia Gabriele – ex fidanzata di Gianluca Vacchi – è convolata a nozze: durante il weekend si è tenuta la sua sontuosa cerimonia di matrimonio con Andrea Grilli. All’evento hanno presenziato anche Andrea Bocelli e Gilda Ambrosio.

La Principessa Charlene di Monaco è tornata invece a mostrarsi sui social dopo l’intervento a cui è stata costretta a sottoporsi nei giorni scorsi a causa di un’infezione.

Per Benedetta Parodi intanto si è svolto un anniversario di nozze coi fiocchi: per il loro 22esimo anno di matrimonio il marito Fabio Caressa le ha inviato una romantica dedica via social. “Io non posso che farvi un augurio, di trovare nella vostra vita un amore come quello che ho trovato io”, ha dichiarato il telecronista tramite stories.

Intanto sui social si è sparsa la voce di un’ultima generosa donazione fatta da Raffaella Carrà poche settimane prima di morire: la vicenda ha commosso i fan della conduttrice.

