La sconfitta agli Europei ha bruciato troppo per la Nazionale Inglese: alcuni giocatori hanno deciso di togliersi le medaglie d’argento.

Gli Azzurri hanno trionfato agli Europei 2020 battendo la Nazionale Inglese ai calci di rigore in quello che è conosciuto come il tempio del loro calcio: lo stadio di Wembley. La sconfitta è stata talmente cocente da spingere alcuni calciatori inglesi a togliere la medaglia d’argento durante la premiazione. La vicenda ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social, dove tifosi di ogni parte del mondo li hanno accusati di scarsa sportività.

Le medaglie tolte dalla Nazionale Inglese

In tanti hanno aspramente criticato alcuni volti della Nazionale Inglese per aver pubblicamente tolto le medaglie d’argento che erano state loro consegnate al termine della finale di Euro 2020.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Harry Kane

Tra questi Luke Shaw, così come Phil Foden, Jack Grealish, Mason Mount e Kalvin Phillips, sono stati tra i primi a sfilarsi dal collo la medaglia del secondo posto e a proseguire la loro strada sulla pedana tenendola in mano. La delusione della Nazionale Inglese difronte alle urla trionfali degli Azzurri è stata da subito evidente a tutti, ma non è bastata a risparmiare una vera e propria bufera contro di loro (accusati dai social di scarsa sportività per il gesto delle medaglie).

Oltre all’episodio in questione anche i tifosi inglesi si sono attirati contro una vera e propria bufera per aver fischiato durante l’Inno di Mameli all’inizio della partita.

Le parole del capitano Harry Kane

Il capitano della Nazionale Inglese, Harry Kane, ha commentato l’epilogo della finale affermando: “Penso, sicuramente, un’occasione mancata in questo momento. Non capita tutti i giorni di arrivare a una finale, soprattutto per la tua nazionale. Sono passati 55 anni dall’ultima. L’opportunità era lì per noi, non l’abbiamo colta del tutto. Farà male per molto, molto tempo. Questo è il calcio. Devi andare avanti e andare oltre”, ha dichiarato (a quanto riporta Fanpage.it).