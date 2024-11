Neonato trovato morto in un vicolo: cosa gli è successo

Un neonato è stato ritrovato ormai morto in un quartiere dove risiede la più grande comunità di sena tetto di Los Angeles.

Un neonato trovato morto in un vicolo dopo essere caduto dalla finestra del quarto piano poco dopo la nascita. Il bambino è stato trovato nel quartiere Skid Row del centro di Los Angeles, che ospita anche una delle più grandi popolazioni stabili di senzatetto del paese.

Secondo la polizia, un neonato è stato trovato morto in un vicolo dopo essere stato lanciato da una finestra del quarto piano poco dopo la nascita.

Il neonato è stato trovato nel quartiere Skid Row, nel centro di Los Angeles, che ospita anche una delle più grandi comunità stabili di senzatetto del Paese.

I soccorritori dei vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata alle 5:27 del mattino e hanno dichiarato il neonato morto sul posto. La polizia ritiene che il bambino sia stato lasciato cadere dall’edificio poco dopo il parto.

Gli investigatori hanno trovato una donna che era stata trasferita in un ospedale vicino per emorragia pelvica poche ore prima che il bambino venisse scoperto.

La donna è stata trattenuta per essere interrogata e rilasciata in attesa di ulteriori indagini.

Altri bambini morti in altri stati a stelle e strisce

La polizia sta indagando sul ritrovamento del corpo di una neonata in un ospedale dell’Idaho sud-orientale, adagiata in una scatola destinata a chi volesse abbandonare in forma anonima un neonato.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il 13 ottobre gli agenti di polizia di Blackfoot, nell’Idaho, circa 250 miglia a est di Boise, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un neonato deceduto lasciato nel Safe Haven Baby Box del Grove Creek Medical Center.

Monica Kelsey, fondatrice di Safe Haven Baby Boxes, ha dichiarato su un social media che il personale dell’ospedale è intervenuto entro un minuto dall’allarme che indicava la presenza di un neonato nella scatola, installata all’inizio di quest’anno. Il personale si è reso conto che il neonato era morto prima di essere messo al suo interno.