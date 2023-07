Ha da poco dato alla luce la sua prima bimba, Natalia Paragoni racconta l’impatto con l’essere diventata madre. Le parole.

Solamente pochi giorni fa è diventata mamma di una splendida bambina. Adesso Natalia Paragoni sta iniziando a vivere la sua esperienza da genitore. La piccola Ginevra sta bene e anche lei sta iniziando ad ambientarsi nella sua nuova dimora dopo i nove mesi passati nella pancia della madre. L’ex volto di Uomini e Donne ha voluto raccontare le prime sensazioni di questa nuova vita ai suoi fan.

Natalia Paragoni e la vita da mamma

Natalia Paragoni

Attraverso alcune stories su Instagram, la giovane Natalia ha spiegato come sia stato il ritorno a casa e le prime ore da mamma. In precedenza la ragazza aveva affermato: “La prima notte a casa Ginevra è stata stupenda. Io, come immaginavo, sono andata in ansia per qualsiasi cosa. Ma menomale che c’era nonna Michela”, ha detto l’ex volto di Uomini e Donne.

Ora qualche altro dettaglio: “Scusate ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile”, ha sottolineato. Poi, ha anche aggiunto alla sua frase: “Ma anche così strano e bello”.

Insomma, anche la giovane fidanzata di Andrea Zelletta sta iniziando ad apprezzare questo cambiamento nella sua vita. Nel breve filmato l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi sembra essere un po’ provata ma allo stesso tempo molto riconoscente alla vita e appagata da questo suo essere diventata madre.

Siamo sicuri che non mancheranno altri contenuti e racconti da parte dell’influencer che è sempre molto attiva nel rapporto con i fan che su Instagram solo oltre un milione.

Di seguito anche un recente e tenero post Instagram della ragazza nel quale, con tre foto e video, ha mostrato ben cinque generazioni della sua famiglia insieme a confronto raccogliendo tantissimi commenti dolci: