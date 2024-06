Spesso molto “abbottonata” in tv, Myrta Merlino si è mostrata in una veste inedita, quella di mamma. Le foto e la dedica alla figlia.

Sempre composta e posata in televisione e tanto fedele alla privacy, sua e della famiglia, Myrta Merlino ha voluto fare una piccola eccezione nelle ultime ore. Sui social, la giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5 su Canale 5, infatti, ha condiviso per il compleanno di sua figlia Caterina una serie di foto inedite accompagnate da una dolcissima dedica.

Myrta Merlino, il compleanno e la dedica alla figlia

Marco Tardelli e Myrta Merlino

Con una serie di foto speciali in compagnia della sua Caterina, la Merlino si è mostrata nelle inedite vesti di madre orgogliosa. In occasione del compleanno della ragazza, la conduttrice ha scritto: “Tu che sei nata dove c’è sempre il sole /Sopra uno scoglio che ci si può tuffare /E quel sole ce l’hai dentro il cuore /Sole di primavera…'”, le sue parole citando i noti versi.

“Tu che sei il mio sole di primavera che illumina, riscalda e consola. Tu che sei i miei ricordi felici di tenerezza, tu che sei i miei momenti gioiosi, le mie scoperte, le mie emozioni del presente, tu che sei la mia speranza e la mia fiducia nel futuro. Tu che per me sei casa ma anche avventura. Tu che conosci il mio cuore come nessun’altra. Tu che voli come nei miei sogni più belli. Perché io da mamma ho sempre sperato che saresti diventata “le mie ali”, che avresti avuto il coraggio di fare anche ciò che io non ho fatto e che saresti arrivata in alto dove la nebbia si dirada”.

Poi, entrando ancora nel dettaglio della dedica: “Amore che dirti? Quando ti guardo negli occhi e vedo che donna sei diventata, più bella, più forte e più libera di me, mi sento la madre migliore del mondo. So di non essere perfetta e so che anche tu come figlia non le sei ma so che insieme siamo. La migliore madre e figlia che possa esistere… Auguri bambina del mio cuore, non cambiare mai”.

La conferma a Pomeriggio 5

Per la Merlino sono state quindi ore molto belle e piacevoli in famiglia ma anche dal punto di vista professionale. Infatti, al netto dei tanti rumors delle ultime settimane, la giornalista di Pomeriggio 5 ha ricevuto la conferma al timone del programma. A darla, Pier Silvio Berlusconi che ha spiegato in conferenza stampa come la donna sarà presente ancora nella prossima stagione alla conduzione del programma pomeridiano di Canale 5.