Apre a Milano il Museo delle Illusioni. Siete pronti a vivere un’esperienza unica nel capoluogo lombardo? Di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’evento!

II 6 luglio 2021 è stato inaugurato a Milano il Museo delle Illusioni, il cui format è stato utilizzato per la prima volta a Zagabria (in Croazia) nel 2015. Il luogo culturale, presente già in altre 32 località di tutto il mondo, ha trovato spazio anche nel capoluogo lombardo, in Via Luigi Settembrini 11 (zona Stazione Centrale). Si tratta di un Museo interattivo all’interno del quale è possibile correre, urlare, giocare, provare ogni cosa, anche toccarla se interessati a farlo, come fosse un parco giochi in cui ciascuno può sfogare la sua creatività. Di seguito vi raccontiamo nel dettaglio in cosa consiste l’evento imperdibile.

Il Museo delle Illusioni: come funziona?

Il Museo delle Illusioni è pensato per tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, di passare una giornata all’insegna del buonumore, che si tratti di bambini, giovani o adulti. Le attrazioni al suo interno, ben 70, sono posizionate nelle cinque stanze allestite del percorso e riguardano categorie specifiche e diverse tra loro: la psicologia, la biologia, la matematica e la scienza.

Queste stanze, ideate dagli architetti Sven Franc e Jasmina Frinčić, permettono – su prenotazione – di mettere in moto i propri sensi attraverso un tour di circa un’ora. Durante l’esperienza percettiva – per esempio – incontreremo nani e giganti che sembrano restringersi o ingrandirsi e ci renderemo conto degli scherzi che può giocare il cervello.

Prenotazioni e costi del Museo delle Illusioni a Milano

Come avrete immaginato leggendo, andare al Museo delle Illusioni di Milano è un’esperienza che dovremmo fare tutti almeno una volta nella vita. Non solo si ha la possibilità di divertirsi, ma è anche un’ottima occasione per imparare cose nuove. Per quanto riguarda le prenotazioni in tempi di pandemia, solo per i gruppi di persone sarà necessario prenotare almeno quattordici prima la struttura, inviando una e-mail all’indirizzo: milan@museodelleillusioni.it.

Il Museo è aperto al pubblico ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 20:00. Il costo dei biglietti dipende dall’età: 18 euro per gli adulti, 12 euro per i bambini tra i 5 e 15 anni e 45 euro per le famiglie composte da due adulti e due bambini over 5.