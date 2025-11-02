Mrs. Miracle – Una Tata Magica: trama, cast, location e frasi del film con James Van Der Beek

Divertente, emozionante e natalizio: Mrs. Miracle – Una Tata Magica è il film perfetto per una serata in famiglia. Ecco trama, cast e frasi.

Una commedia per tutta la famiglia, con quel pizzico di atmosfera natalizia che fa sempre piacere: stiamo parlando di Mrs. Miracle – Una Tata Magica. Il lieto fine è garantito, così come le emozioni. Scopriamo la trama, il cast, le location e le frasi più famose.

Mrs. Miracle – Una Tata Magica: trama, cast e trailer

Uscito nel 2009 con la regia di Michael Scott, Mrs. Miracle – Una Tata Magica è una deliziosa commedia per tutta la famiglia. Tra l’altro, tra i protagonisti c’è James Van Der Beek, molto amato per Dawson’s Creek. La trama vede al centro della scena due gemelli piuttosto vivaci, Jason e Judd, cresciuti da papà Seth, rimasto vedovo.

I bambini hanno sei anni, risentono della mancanza della mamma e sono ingestibili. Seth ha cambiato tante baby sitter e tutte sono fuggite a gambe levate. La situazione cambia solo quando arriva una tata magica, Emily Merkle che, pian piano, riesce a trasformare i gemelli in figli perfetti.

Oltre a James Van Der Beek, il cast è composto da: Erin Karpluk, Doris Roberts, Michael Strusievici, Valin Shinyei, Chelah Horsdal, Johannah Newmarch e Wanda Cannon.

Ecco il trailer di Mrs. Miracle – Una Tata Magica:

Mrs. Miracle – Una Tata Magica: location e frasi

Tratto dall’omonimo romanzo di Debbie Macomber, Mrs. Miracle – Una Tata Magica è stato girato principalmente in Canada, nella provincia British Columbia. Tra le location compaiono: Fort Langley, Langley Township, Furry Creek e Ladner. Alcune scene sono state ambientate a Red Wing, Minnesota, USA.

Di seguito, una piccola selezione delle frasi più famose del film: