Mr. Marra interviene sul caso Fedez e critica l’indignazione popolare e si scaglia contro la monogamia. Le sue parole.

Da quando Fabrizio Corona ha sganciato la bomba sulla presunta amante di Fedez non si parla d’altro. Dopo il lungo sfogo di Chiara Ferragni sulla vicenda, in cui ha rivelato i dettagli dietro la rottura con il rapper, anche altre persone vicine alla coppia hanno deciso di rompere il silenzio.

Tra questi c’è anche Davide Marra, meglio noto come Mr. Marra, amico e collega del rapper, nonché co-conduttore del Pulp Podcast. Pur non avendo menzionato direttamente Fedez nelle sue storie, Mr. Marra ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla reazione del pubblico a questa vicenda. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Mr. Marra contro la monogamia

Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Mr. Marra si è scagliato contro l’indignazione collettiva per questioni private: “La cosa esilarante è osservare tutta questa patetica indignazione popolare per banali vicende di coppia che tutti abbiamo vissuto“.

Oltre a criticare la reazione pubblica, Mr. Marra ha ribadito la sua posizione contro la cronaca rosa, e ha dichiarato che andrebbe “boicottata” perché “Annichilisce il cervello“.

Db Milano 17/05/2023 – photocall serie Prime Tv ‘The Ferragnez’ seconda stagione / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Chiara Ferragni-Fedez

Infine, il content creator ha parlato anche della monogamia, dichiarando: “Sono anche convinto da quando ero poco più che un infante che la monogamia sia un artifizio folle, meglio un rapporto aperto che tradimento alle spalle. Ma sono sempre stato trattato da malato di mente“

Mr. Marra critica l’ipocrisia

Nel suo sfogo, Mr. Marra si scaglia contro le persone ipocrite che hanno commentato la situazione tra Chiara Ferragni e Fedez.

“Persone che hanno sc0**to negli anni con me senza dirmi che erano sposate, fidanzate e con figli, ora le leggo vomitare sui social come i peggiori puritani. E sono sicuro che nelle loro teste neppure si sentono ipocrite, perché si auto-giustificano in chissà quale modo, rimuovendosi dall’equazione per sentirsi moralmente superiori” ha dichiarato.