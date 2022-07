La Mostra del Cinema di Venezia 2022 si avvicina. A partire dal mese di agosto saranno messi in vendita i biglietti: dove e come acquistarli?

La Mostra del Cinema di Venezia 2022 si avvicina e la città lagunare si sta già preparando ad accogliere migliaia di persone. A partire dal mese di agosto, dopo che il programma della manifestazione internazionale sarà ufficiale, la biglietteria aprirà i battenti: vediamo dove e come acquistare i biglietti per entrare alla kermesse.

Mostra del Cinema di Venezia 2022: dove e come acquistare i biglietti

Dal 31 agosto al 10 settembre va in scena la Mostra del Cinema di Venezia 2022. C’è gran fermento per la kermesse cinematografica perché, dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, si dovrebbe tornare a pieno regime. Questo significa che il calendario della manifestazione tornerà ad essere quello di un tempo. A partire da metà agosto, il sito www.labiennale.org aprirà la vendita dei biglietti, che si potranno acquistare solo ed esclusivamente online.

E’ bene sottolineare che i ticket di accesso sono nominativi e non cedibili. Per gli over 60, gli under 26, gli studenti universitari italiani e stranieri e i possessori di Biennale Card 2022 sono previste delle riduzioni sul prezzo di acquisto. Ovviamente, coloro che hanno questi requisiti dovranno presentare un documento d’identità valido.

Per accedere alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 sono previsti anche abbonamenti. Questi ultimi sono disponibili sia per fasce orarie specifiche che per singole sale. Inoltre, gli organizzatori della kermesse mettono a disposizione anche gli accrediti Cinema, che consentono di entrare alle proiezioni riservate segnalate nel programma.

Biennale di Venezia 2022: programma disponibile a metà agosto

Il programma giornaliero della Mostra del Cinema di Venezia 2022 dovrebbe essere disponibile da metà agosto. Soltanto quando il calendario sarà ufficiale, i biglietti saranno messi in vendita. Se si intende acquistare un ticket o un abbonamento per un’altra persona, magari per regalo, è necessario scrivere una email a biglietteria.cinema@labiennale.org.

Riproduzione riservata © 2022 - DG