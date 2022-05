Il noto cantante rock romano Richard Benson è morto a 67 anni. L’annuncio sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Richard Benson, cantante e chitarrista rock romano, è morto all’età di 67 anni. Famoso per le sue apparizioni televisive cominciate negli anni settanta, l’uomo era apprezzato ultimamente anche sul web dove si era fatto una “fama” per i suoi modi un po’ goliardici.

Morto Richard Benson

lutto mano candela

Ad annunciare la morte di Richard Benson è stata la sua pagina Facebook ufficiale nella quale si legge: “Ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice'”.

Il cantante cominciò a suonare nei giri romani di musica rock e progressive rock degli anni Settanta. Iniziò la sua carriera da conduttore in radio, dando consigli sui nuovi dischi nella trasmissione di Renzo Arbore Per voi giovani, e poi conducendo vari programmi musicali su alcune emittenti romane. In televisione aveva seguito Arbore interpretando il personaggio del ‘metallaro’.

Era diventato famoso negli anni per alcune trasmissioni caratterizzate da frequenti sfoghi anche volgari. A questo accompagnò sempre la musica e il suo ruolo di cantante esibendosi per anni in concerti nei quali interpretava un rocker.

In carriera vanta anche un cameo nel film di Carlo Verdone, Maledetto il giorno che t’ho incontrato, in cui interpreta se stesso e parla di Jimi Hendrix. Era il 1992.

Sulle origini di Benson c’è sempre stata una certa incertezza. Si è sempre parlato fosse nato in Inghilterra, precisamente a Woking, e di recente era venuto a galla che all’anagrafe fosse registrato come Richard Philip Henry John Benson.

Di seguito uno dei tanti post degli ammiratori che sui social hanno scelto di salutarlo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG