Dall’infanzia ai primi passi in tv, fino all’amore passato con Paolo Bonolis e alla perdita di un bimbo in gravidanza. Parla Laura Freddi.

Intervista a 360° da parte di Laura Freddi a ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione Rai condotta da Serena Bortone. La showgirl ha parlato della sua infanzia ma anche di alcune tappe fondamentali della sua vita tra la perdita di un bimbo, la storia con Paolo Bonolis e l’essere poi finalmente diventata mamma.

Laura Freddi: l’infanzia, la tv e Bonolis

Laura Freddi

“Sono cresciuta nel quartiere romano della Magliana, in un ambiente pericoloso”, ha esordito Laura Freddi. “Ero un maschiaccio e avevo le ginocchia sempre sbucciate, ma sono stata fortunata perché i miei genitori mi hanno sempre tenuta d’occhio. Facevo i giochi degli maschietti e non quelli da bambina. Ma ripeto, ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre controllata nel modo giusto”.

Col passare del tempo, però, dall’essere maschiaccio la Freddi è diventata in tv un riferimento con un ruolo tipicamente femminile. Merito anche del suo esempio: Raffaella Carrà: “Per noi era un grande punto di riferimento. Quando andai ospite avevo studiato i passi, entrai, vidi lei e improvvisamente il buio. Ero talmente presa che mi sono inventata i passi. Lei sapeva tutto perché veniva durante le prove; una grande professionalità”.

In tv la showgirl conobbe da molto giovane Paolo Bonolis col quale ebbe una storia. Sul suo rapporto attuale con lui e la moglie Sonia Bruganelli: “Finalmente con Sonia ci siamo dette che è finita questa ansia, questa preoccupazione. L’ho conosciuta e le ho detto che adesso non sono più un problema. Io ero giovanissima, Paolo aveva già dei problemi abbastanza importanti come un matrimonio finito e dei figli in America. Ci sono dei momenti sbagliati”.

L’aborto e l’essere mamma

Nel racconto della Freddi anche alcuni passaggi legati alla maternità e all’aborto spontaneo avuto al terzo mese in passato: “Non si dimentica ma si elabora. Io l’ho fatto. Ora è superato ma ho sofferto moltissimo. Ho avuto paura e per quello non volevo andare avanti e riprovarci”.

Per fortuna, poi, a 45 anni, la showgirl è diventata mamma: “La mia è un’età molto bella, importante e di consapevolezza per la donna. Per me era molto importante avere una figlia perché sono stata sempre portata per stare con i bambini. Ho sempre sognato una famiglia numerosa. Adesso ho una figlia che per me vale dieci”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG