Il giovane pilota di motociclismo di velocità è stato trovato morto nella propria abitazione. Aveva solamente 24 anni.

24 anni. Troppo pochi per perdere la vita. Eppure, il mondo dello sport e, precisamente, del motociclismo, piange la morte di Filippo Momesso, centauro che si stava mettendo in luce nel Campionato italiano motociclismo di velocità. La sua scomparsa sarebbe avvenuta sabato sera, nel suo alloggio a Trento. Un lutto molto duro per tutto l’ambiente e soprattutto per la sua famiglia, colpita dalla perdita improvvisa del ragazzo.

Morto Filippo Momesso: lutto per il motociclismo

Il giovane Momesso aveva solamente 24 anni ed era un pilota del Campionato italiano motociclismo di velocità. Il centauro, originario di Oderzo, in provincia di Treviso, è stato trovato morto sabato sera in un alloggio nel centro di Trento, dove abitava e dove a luglio si era laureato in ingegneria informatica.

Da quanto si apprende, sul posto sono intervenuti i carabinieri del capoluogo trentino e il 118 che, però, non hanno potuto fare altro che certificare, purtroppo, la morte del giovane. Il padre di Momesso, Antonio, è una figura molto nota nella località veneta avendo lavorato per tanti anni nel settore degli penumatici.

In questa stagione, il pilota era prima sceso in pista nel National Trophy1000, ma a causa di differenze di vedute con il suo ex team, Z.Esse Squadra Corse, aveva deciso di interrompere la partecipazione nella categoria.

Solamente due settimane fa era in tornato in pista nella quinta tappa del trofeo “Aprilia RS660” riuscendo persino ad ottenere un podio al Mugello.

Andrea Klein, preparatore e allenatore del ragazzo, ha voluto ricordarlo così “Sono veramente addolorato. Cnoscevo Filippo da quando aveva 5 anni. L’ho seguito lungo tutta la sua carriera sportiva, ero il suo preparatore atletico. Dal punto di vista sportivo le sue prestazioni erano eccellenti. Nel contempo aveva intrapreso un percorso di studi di tutto rispetto, laureandosi in ingegneria informatica con risultati eccezionali”.

L’uomo ha sottolineato anche come Filippo fosse una persona che tutti amavano. Un lutto davvero terribile le cui cause sono ancora da accertare anche se si pensa ad un malore improvviso.