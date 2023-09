Billy Miller, attore americano che aveva recitato in Febbre d’amore, si è tragicamente spento a soli 44 anni.

Il manager di Billy Miller ha fatto sapere che l’attore di Febbre D’Amore, General Hospital e The Young and the Restless si è spento improvvisamente e a soli 44 anni in Texas. Stando al comunicato del manager, Miller avrebbe sofferto da tempo di crisi maniaco-depressive, ma al momento non sono note ulteriori informazioni sulle cause della sua scomparsa. Sui social in tanti lo stanno ricordando e omaggiando con messaggi carichi di cordoglio e sono impazienti di saperne di più.

Billy Miller è morto: lutto nel cinema

Nel giorno del suo compleanno, il 17 settembre, Billy Miller è scomparso in Texas. L’attore aveva preso parte ad alcune popolari serie tv americane e in tanti, tra i fan dei social, lo stanno ricordando e omaggiando in queste ore con i loro messaggi in suo onore.

Al momento non è dato sapere quali siano state le cause della sua scomparsa, ma sembra che da tempo l’attore lottasse con alcuni gravi problemi legati ad una depressione. Nel corso della sua carriera aveva lavorato nel mondo del cinema e della moda e, nella fortuna fiction Febbre d’Amore, aveva ricoperto il ruolo di Billy Abbott. In tanti sui social si chiedono se emergeranno ulteriori notizie sulla sua tragica scomparsa.

L’attore non era sposato, e il suo manager ha fatto sapere che lascerebbe sua madre e sua sorella, a cui era molto legato.