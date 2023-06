Antonio Caggianelli è scomparso a Riad, nel 2021. Le indagini sull’incidente sono state riaperte e si sta vagliando l’ipotesi del terrorismo.

Nel 2021 il ballerino Antonio Caggianelli doveva esibirsi in uno spettacolo in Arabia Saudita, ma è tragicamente scomparso finendo in una scarpata con due colleghi che erano con lui e due guide locali. La sua famiglia sarebbe riuscita ad ottenere l’apertura delle indagini a seguito delle prove relative a dei punti poco chiari rispetto alla vicenda.

“Tutti ci auguriamo che sia stato un incidente. Riteniamo però che sa doveroso per la giustizia italiana accertare con responsabilità quale sia stata la reale dinamica degli eventi, fugando ogni dubbio sulla insussistenza di delitti di matrice politica, o altro”, ha fatto sapere il legale della famiglia del ballerino (stando a quanto riporta Today).

Morte di Antonio Caggianelli: riaperte le indagini

Antonio Caggianelli, ballerino che aveva collaborato con Giuliano Peparini e Steve La Chance di Amici, è tragicamente scomparso nel 2021, quando l’auto su cui si trovava a bordo con altre 4 persone è finita in una scarpata. Quel giorno il ballerino, approfittando del suo giorno libero, aveva organizzato una gita nel deserto con due suoi colleghi e due guide del posto.

Alcune dinamiche poco chiare dell’incidente hanno spinto i familiari delle vittime a voler vedere chiaro nella vicenda e, per questo, sono state riaperte le indagini, che adesso seguirebbero la pista del terrorismo.

