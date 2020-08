Rita Greco, moglie del compianto Boss delle cerimonie Don Antonio Polese, è scomparsa a 80 anni dopo essere risultata positiva al Coronavirus.

Un tragico lutto ha colpito la famiglia Polese: Rita Greco, moglie di Don Antonio, si è spenta ad 80 anni. Da settimane la donna si trovava ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era risultata positiva al Coronavirus. La donna non aveva ancora manifestato i sintomi della malattia e sarebbe scomparsa per patologie pregresse. A ricordarla con cordoglio, via social, anche l’amica Maria Grazia Cucinotta: “Resterei nel cuore per sempre con i tuoi occhi azzurri e il tuo sorriso gentile”, ha scritto l’attrice.

Rita Greco si è spenta ad 80 anni all’ospedale Cotugno di Napoli. La donna era risultata positiva a Covid-19 insieme al genero dopo che diversi casi della malattia erano emersi all’Hotel Sonrisa, gestito dalla sua famiglia e storicamente fondato da suo marito, Don Antonio Polese.

Il genero della donna (marito della figlia Imma) non sarebbe in condizioni gravi e sarebbe in attesa del doppio tampone negativo per lasciare l’ospedale Cotugno, dove anche lui è ricoverato. Sui social ha ricordato con commozione Rita Greco anche il “gigante buono” del Castello delle Cerimonie Gaetano Davide, che in un suo post ha scritto:

“Una donna di quelle che oggi non esistono più. La sola cosa che mi consola è che adesso potrà riabbracciarsi con il suo “Antonio”. Ciao donna Rita, grazie di tutto: siete stata come una mamma per tutti noi”.

La scomparsa del Boss delle Cerimonie

Don Antonio e Rita Greco avevano festeggiato i loro 50 anni di matrimonio nel 2016 (anno della scomparsa del famoso Boss delle cerimonie) e insieme hanno avuto tre figli: Imma, Antonio e Pasquale.

Don Antonio Polese è scomparso a dicembre dello stesso anno, anche lui a 80 anni compiuti, per una complicazione cardiaca. Lui e Rita Greco si sono amati perdutamente fin dall’inizio della loro storia d’amore, sbocciata quando entrambi erano giovanissimi e lavoravano in macelleria.

