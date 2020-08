Emma Marrone ha rivelato di aver ricevuto un’inaspettata telefonata dal suo medico e ha dato ai fan un lieto annuncio.

Nel 2019 Emma Marrone ha dovuto fare i conti per la seconda volta con la sua malattia, che per mesi l’ha tenuta lontana dalle scene facendole temere per la sua stessa vita. La cantante è fortunatamente guarita, e in un’intervista a Grazia ha rivelato che proprio in questi giorni una chiamata del medico le avrebbe dato un’ulteriore, splendida, notizia: “In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia”, ha dichiarato la cantante. Inizialmente, quando il medico l’ha chiamata, Emma Marrone non ha nascosto che avrebbe avuto il timore di cattive notizie.

Emma Marrone: la malattia e la guarigione

Oggi Emma Marrone è finalmente fuori pericolo: ad annunciarlo è stata la stessa cantante in un’intervista a Grazia, dove ha rivelato di aver finalmente vinto la sua difficile battaglia contro la malattia che per ben due volte ha messo a rischio la sua vita.

Emma Marrone

Quando la cantante ha scoperto di dover combattere per la seconda volta col “mostro invisibile”, a fine 2019, si è ritirata dal mondo social per alcuni mesi in attesa di sottoporsi a un’operazione e di sapere quale sarebbe stato il suo destino. Tutto si è concluso per il meglio e la stessa cantante ha dichiarato di sentirsi estremamente fortunata per essere riuscita a guarire per la seconda volta (il suo ultimo album, uscito proprio in quel periodo, lo ha intitolato Fortuna proprio per questo).

Il nuovo amore della cantante

L’estate 2020 è all’insegna della gioia e del relax per la cantante, che dopo la bella notizia ricevuta dai medici continua a godersi la liaison con Nikolai Danielsen, il modello norvegese con cui è stata paparazzata insieme da Chi. Stando al settimanale di Alfonso Signorini i due avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2019, ma poi la relazione era stata interrotta dalla stessa Emma Marrone proprio per via dei suoi problemi di salute.