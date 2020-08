Al cuor non si comanda, neanche quando la differenza d’età sembra abissale: vediamo quali sono i vip che hanno partner addirittura più giovani dei figli avuti da loro nelle precedenti liaison.

Tra rumors e scandali, molti sono i vip che hanno scelto partner molto più giovani di loro, o addirittura con un’età inferiore rispetto a quella dei avuti dalle loro precedenti relazioni. Scopriamo di quali vip si tratta e quali gossip sono circolati a causa di queste unioni sentimentali!

Vip con partner molto più giovani di loro

Uno dei vip che ha sicuramente fatto più discutere per la sua unione con una donna molto più giovane, è stato Michele Placido: classe 1946, dal 2012 è sposato con l’attrice Federica Vincenti, classe 1983 e dunque di ben 37 anni più giovane del famoso regista.

Non solo, Federica Vincenti è anche più giovane di 8 anni rispetto alla figlia del regista, Violante Placido. Il figlio di Violante, Vasco, ha soli 8 anni in meno rispetto a uno dei suoi zii, il figlio di Federica Vincenti e Michele Placido, Gabriele!

Ezio Greggio, Stefano Bettarini e le loro fidanzate

Anche Ezio Greggio è famoso per i suoi flirt e le sue liaison con donne molto più giovani di lui: in particolare il conduttore si è legato a Romina Pierdomenico, ex tentatrice di Temptation Island, di 38 più giovane di lui, nonché più giovane di uno dei figli da lui avuta dalla sua prima moglie (Isabel Bengochea), Giacomo. Il figlio è nato nel 1991, mentre la fidanzata due anni più tardi!

Altra liaison che ha fatto piuttosto discutere per la straordinaria differenza d’età tra i due protagonisti è quella tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: classe 1994 lei, classe 1972 lui, la fidanzata dell’ex calciatore ha solo 5 anni in più rispetto al primo figlio che Bettarini ha avuto durante la sua relazione con Simona Ventura, Niccolò.