Dopo esser stato cacciato da X Factor, Morgan si è scagliato contro Fedez e ha svelato di voler condividere le chat avute con Ambra Angiolini.

Morgan è stato sollevato dal ruolo di giudice a X Factor, ma lui stesso ha precisato che la questione non finirà qui e, stando a quanto riporta Fanpage, si è detto pronto a condivide le chat avute con Ambra Angiolini (dopo che, sui social, è stato accusato di misoginia nei confronti dell’ex collega attrice).

“Sono pronto a condividere e pubblicare integralmente la mia chat Whatsapp con Ambra se lei è consenziente. Così vediamo chi dice il vero e chi fa retorica spicciola. Chi è gentile nell’animo e chi è nullo nello spirito”, ha dichiarato, e ancora: “A proposito delle donne dico alle dipendenti di Sky che chi strumentalizza come Ambra un va***nculo liberatorio accusando di misoginia è fuori strada. Sono circondato da donne per via della mia gentilezza e dell’empatia”.

Morgan: la replica contro Ambra Angiolini

Dopo aver replicato con uno sfogo infuocato contro Fedez (con cui avrebbe avuto una lite nel dietro le quinte di X Factor che, a suo avviso, si sarebbe conclusa proprio con la decisione di “cacciarlo” dal programma) Morgan ha dichiarato anche di essere pronto a condivide pubblicamente le chat da lui avute con l’ex collega giudice Ambra Angiolini e smentire così i tanti che l’hanno accusato di misoginia nei suoi confronti.

Al momento l’attrice non si è ancora espressa in merito alla questione e in tanti, sui social, sono in attesa di saperne di più. Sui social sono in molti ad aver preso le parti di Morgan dopo quanto accaduto e si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda.