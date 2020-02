Il Commissario Montalbano torna in TV, per la prima volta senza Andrea Camilleri

Gli episodi del 2020 de Il commissario Montalbano sono i primi ad arrivare in televisione da quando è morto lo scrittore Andrea Camilleri.

Il commissario Montalbano torna in televisione con due episodi inediti e lo farà per la prima volta senza che Andrea Camilleri possa vederli. Lo scrittore siciliano, il papà del celebre commissario dell’immaginaria Vigata, è morto lo scorso 17 luglio ma e, come ha spiegato Luca Zingaretti, quelli del 2020 potrebbero essere gli ultimi nuovi episodi ad andare in onda. “Voglio riflettere e vedere se è il caso di finirla qua oppure se prendere il testimone e concludere in bellezza con l’ultimo romanzo che è nella cassaforte di Sellerio” ha spiegato l’attore.

Il commissario Montalbano, gli episodi del 2020: quando escono

I due nuovi episodi de Il commissario Montalbano si intitolano Salvo amato, Livia mia (in onda su Rai 1 il 9 marzo 2020) e La rete di protezione (trasmesso, sempre su Rai 1, il 16 marzo 2020). Ma, come riportato da Huffington Post, è già stato girato un terzo episodio dal titolo Il metodo Catalanotti la cui messa in onda è prevista nel 2021.

“Abbiamo già preparato Il metodo Catalanotti, che andrà in onda l’anno prossimo. Io voglio per adesso celebrare con voi, riflettere con il pubblico, sedimentare, capire, io voglio digerire questo lutto, sappiamo che nel cassetto di Camilleri c’è altro, oltre a quello uscito” ha spiegato sempre Luca Zingaretti.

Il commissario Montalbano: Luca Zingaretti regista degli episodi

Oltre che attore protagonista, Luca Zingaretti per la prima volta è stato anche il regista dei nuovi episodi del commissario Montalbano: la scorsa estate, infatti, è mancato anche Alberto Sironi, che per vent’anni è stato regista della serie TV.

“Dobbiamo festeggiare chi non è più con noi, Andrea, Alberto e anche lo scenografo Luciano Ricceri che ha creato il mondo di Montalbano, è stato lui a scegliere le location, a farci innamorare degli scorci più belli della Sicilia. Dobbiamo a loro tanto, e non voglio che ci sia tristezza perché la vita se la sono goduta” ha concluso Zingaretti.