C’è solo una ragione per cui le persone stanno scegliendo le vacanze di digiuno terapeutico in Italia e non solo: i loro importanti benefici.

Avete mai pensato di fare una vacanza all’insegna del relax e del digiuno? Queste due parole, soltanto all’apparenza, non sembrano andare molto d’accordo, eppure è così: chi ha provato a farne una, infatti, garantisce che gli effetti sono sorprendenti.

I soggiorni di digiuno, da attuare per un breve periodo e sotto il controllo ed il benestare del medico, spopolano sempre più tra i Vip e non solo.

Si tratta, infatti, di una tipologia di ferie lontana dalla classica settimana al mare o da quello in montagna, ma i risultati in termini di riattivazione delle energie e del buonumore sarebbero davvero incredibili.

Cosa sono le vacanze di digiuno terapeutico?

Le vacanze di digiuno sono dei soggiorni in cui le persone praticano il semi-digiuno abbinato alle cure termali, ma non solo: nel pacchetto vi sono anche sedute di massaggi ed esercizio fisico alternati a periodi di riposo e meditazione.

Chi ha provato questa vera e propria esperienza all’insegna del benessere e della depurazione dalle tossine ha confermato che, dopo le prime 48 ore in cui i morsi della fame si fanno sentire, il nostro corpo si abitua in maniera piuttosto naturale a questo stato.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/bagnidisanfilippoterme/?tn-str=k*F

L’obiettivo di questo breve periodo in cui si segue un’alimentazione ipo-calorica è quello di andare a rigenerare le cellule del nostro corpo eliminando le tossine che quotidianamente ingeriamo, soprattutto se siamo sempre di fretta e molto indaffarati tra amici, lavoro e famiglia.

Tutto questo, però, da solo non basta: per far sì che abbia effetto è necessario svolgere questa esperienza in un luogo totalmente immerso nella natura, lontano dallo stress della via quotidiana e, soprattutto, dalle tentazioni.

Non è un caso, infatti, che sempre più spesso questo tipo di attività venga svolto nelle cosiddette terme digiuno, ossia dei luoghi creati appositamente per questo, oppure in alta montagna.

Vacanze di digiuno terapia in Italia: dove farle?

Elle riporta alcuni luoghi in cui poter sperimentare le vacanze di digiuno terapia in Italia: al resort Fonteverde di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, è previsto un percorso di sette giorni: i primi cinque sono caratterizzati da digiuno intermittente, mentre gli ultimi due da una dieta totalmente personalizzata. Del resto, la Toscana è famosa anche e soprattutto per le sue terme naturali.

Il secondo consigliato è quello dell’hotel Briston Buja di Abano Terme, in provincia di Padova, che propone la famose Cura Mayr, la quale ha la funzione di guarire l’intestino irritato. In che modo? Attraverso un’alimentazione basata soltanto su liquidi o, in caso di prescrizione medica, su una leggera dieta che comprende latticini, pane e verdure.

Il terzo luogo consigliato è l’Alphotel Stocker di Campo Tures in valle Aurina, il cui metodo utilizzato è quello del digiuno Buchinger-Lützner: tra l’assunzione di liquidi, massaggi ed esercizi sulla respirazione, gli ospiti potranno disintossicarsi e depurare il proprio organismo da tutte le scorie presenti.

Fonte foto interna: https://www.facebook.com/bagnidisanfilippoterme/?tn-str=k*F