Miss Fallaci: ecco le location della fiction con Miriam Leone

Ecco quali sono le location di Miss Fallaci, la fiction di Rai 1 con protagonista Miriam Leone nei panni proprio di Oriana Fallaci.

Oriana Fallaci è stata una delle più celebri giornaliste italiane: amata da molti e allo stesso tempo criticata da altri per le sue posizioni. Quel che certo chiunque le ha sempre riconosciuto è il coraggio di esprimere le proprie idee e di portarle avanti. La Rai le ha dedicato ora una fiction dal titolo Miss Fallaci la cui prima stagione va in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal martedì 18 febbraio 2025 (gli episodi sono in totale 8). Vediamo ora quali sono le location di Miss Fallaci e non solo.

Miss Fallaci: il cast della fiction

A interpretare il ruolo di Oriana Fallaci in Miss Fallaci è Miriam Leone. Nel cast della serie TV troviamo poi ance Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Francesco Colella, Leonardo Lidi, Johannes Haukur Johannesso.

Oriana Fallaci

La trama della prima stagione di Miss Fallaci è ambientata negli anni ’50, racconta la prima parte della carriera della giornalista e del suo viaggio negli Stati Uniti con inizialmente l’obiettivo di intervistare Marilyn Monroe.

Miss Fallaci: le location della fiction

Sono principalmente due le città nella quale è stato girato Miss Fallaci: Roma e Firenze. Nella città toscana sono state girate anche buona parte delle scene che sono ambientate a Los Angeles: le attrici, gli attori e tutti gli addetti ai lavori non hanno infatti mai viaggiato negli Stati Uniti per girare gli episodi della fiction.

Anche le scene ambientate nella West Coast americane e sulle spiagge dell’oceano pacifico sono in realtà state girate in Italia, più precisamente nel Lazio tra Fregene, Fiumicino e Anzio.

Altre location le si trovano ad Aprilia e a Ostia Lido. Mentre le scene all’interno dell’hotel americano dove alloggia Oriana Fallaci sono in realtà state girate al Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme.