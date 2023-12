Dopo alcune indiscrezioni, ecco la conferma: Mirko Brunetti non direbbe no a Uomini e Donne e al ruolo di nuovo tronista.

Non solo Temptation Island e Grande Fratello. Dopo i rumors insistenti delle scorse giornate, Mirko Brunetti conferma “l’occhiolini” a Uomini e Donne come potenziale nuovo tronista. Intervistato da Chi, il ragazzo ha parlato del suo futuro e anche della relazione, ora conclusa, con Greta Rossetti, sua ex tentatrice e fidanzata.

Mirko Brunetti: da Greta al trono di Uomini e Donne

Tra i vari passaggi dell’intervista di Mirko a Chi, ovviamente, anche la fine della relazione con Greta e alcune parole della madre della ragazza anche a proposito della presunta volontà del giovane di fare un figlio con la donna: “Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al GF. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola ‘insieme’”.

E proprio sulla volontà di fare un figlio insieme: “Una volta non non abbiamo preso precauzioni durante i rapporti intimi e ci siamo domandato cosa sarebbe potuto accadere. Io le ho detto che mi sarei preso le mie responsabilità“, ha spiegato il ragazzo fermandosi solo a queste parole.

Sui rumors che lo vorrebbero accettare di buon grado un eventuale ruolo nel trono di Uomini e Donne, programma storico di Maria De Filippi, Brunetti ha detto: “Sono sincero, lo farei, magari non subito, ma solo come tronista, non come corteggiatore“.

Insomma, a questo punto l’amo è stato gettato e non resta che capire come vorrà comportarsi la padrona di casa. Staremo a vedere se per il futuro potrà esserci spazio, ancora, su Canale 5 per l’ex volto di Temptation Island e Grande Fratello.

