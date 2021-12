Nella Casa del Grande Fratello c’è chi pensa che Soleil Sorge sia vittima di Alex Belli e chi invece la ritiene responsabile quanto lui del il triangolo amoroso che si è creato.

Soleil Sorge ha chiuso il suo rapporto con Alex Belli, dopo che l’attore è uscito dal GF Vip 6 con la compagna Delia Duran. L’influencer italo-americana si è detta delusa, arrabbiata e triste per essere stata “ingannata” dall’attore. Molti nella Casa però, non vedono la gieffina come la vittima, piuttosto come una persona che ha fatto parte dello stesso “teatrino” orchestrato da Belli.

Per Miriana, Davide e Gianmaria Soleil ha fatto parte della “soap” Belli

Parlando con Katia Ricciarelli che ha preso le parti di Soleil, Davide Silvestri dichiara: “Katia, secondo me ci hanno giocato entrambi. Ha fatto comodo a entrambi“. Ad accodarsi a questo discorso, riportato da Fan Page, c’è anche Gianmaria Antinolfi che annuisce e dà ragione al suo compagno.

A introdursi nel discorso e dire la sua subentra anche Miriana Trevisan che afferma: “Per me Soleil non è una vittima. Adesso deve farsi consolare. Io ti do un bacio, sono lì che ti abbraccio, ci sono anch’io o no? E poi a me viene sempre in mente come ha trattato Delia in studio, che in quella situazione era la parte lesa. Io l’ho vista tanto sciupata. Io l’ho vista veramente sofferente. È molto provata. Ma poi il bacio così oggi dai. Una roba delirante. Perché noi dobbiamo pensare a Soleil, quando lei non ha pensato a quella donna lì fuori? Alex è stato anche influenzato. Chi è il manipolatore? Chi è la vittima? Chi è il carnefice? C’è una gran confusione. Non bisogna mettere Soleil da parte, ma bisogna farla crescere”.

