In modo del tutto inaspettato, la storia d’amore tra Manuel e Lulù procede a gonfie vele e nella Love Boat del GF Vip, i due hanno passato una romantica serata tra baci appassionati e promesse d’amore.

Manuel e Lulù sono tra le coppie più complesse ma amate del Grande Fratello Vip 6. Tra allontanamenti, rifiuti, baci e dichiarazioni i due gieffini sono sempre più innamorati e stanno vivendo la loro storia d’amore sereni. La Casa ha “premiato” la coppia con una romantica serata nella Love Boat dove la coppia si è rinforzata ancora di più.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Lulù e Manuel sempre più presi e innamorati

Con un cambio di scena inaspettato, Manuel Bortuzzo si è dichiarato a Lulù Selassiè e da allora i due vivono felici la loro storia d’amore. Il GF Vip ha regalato alla neo-coppia una serata romantica nella Love Boat della Casa.

La serata tra loro è andata a gonfie vele. Mentre la principessa sistemava il letto, il nuotatore suonava al pianoforte la canzone di Ultimo che aveva dedicato a Lulù. Tra baci e tenerezze, Manuel scrive “Ti amo” su un biglietto alla gieffina e poi la situazione si è fatta bollente in camera da letto. La principessa etiope ha indossato una camicia da notte nera che ha fatto molto effetto a Bortuzzo: “Ho già capito che farà caldo, non per la temperatura nella camera, ma per altri motivi”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG