Belen Rodriguez e Michele Morrone sono stati avvistati a cena insieme, mano nella mano da Whoopsee che li ha paparazzati in un locale a Milano. Questo confermerebbe la crisi con Antonino che la stessa showgirl argentina ha più volte smentito, nonostante il gossip.

Belen e Michele Morrone hanno un flirt? Le immagini parlano chiaro

Sul portale Whoopsee si legge: “Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare? Basta una domenica di dicembre, una location “piccante” e buon cibo… certo con un po’ di pepe. Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto. Whoopsee è in grado di mostrarvi in esclusiva alcune immagini che ritraggono l’attore in compagnia della showgirl argentina. Eccoli mano nella mano durante una cena al ristorante “El Porteño Prohibido” a Milano. Eppure non sembra passato molto tempo da quando il protagonista di “365 giorni” ha pronunciato queste parole: «Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belén. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…». Ora quel «chi lo sa» risuona più vero che mai, non credete?“

Che sia una trovata per far parlare di se o qualcosa di reale, la crisi con Antonino Spinalbese sembra ormai certezza. Alla prossima smentita? Speriamo di vederci chiaramente nelle prossime paparazzate.

