Pamela Prati è piena di rabbia al pensiero che nessuno le ha creduto dopo la vicenda di Mark Caltagirone e si sfoga parlando anche di un pensiero molto brutto.

Pamela Prati ha parlato con il Corriere della Sera, ricordando il trauma di aver scoperto di essere stata raggirata da un uomo che si diceva pronto a sposarla ma che in realtà era inesistente. Il pensiero è tornato l’ dopo la storia del pallavolista milanese Roberto Cazzaniga che, però, secondo la soubrette ha ottenuto subito appoggio dal pubblico e dall’opinione pubblica.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Ecco cosa ha detto Pamela Prati, che addirittura rivela di aver pensato al suicidio: “La cosa che mi ferisce di più è che intorno a Roberto Cazzaniga si è formato un cordone di solidarietà, quando è successo a me sono stata messa alla gogna.Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico. Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica terrificante”

Tutto inziò a dicembre 2018, quando Pamela Prati durante un’ospitata nel programma di Barbara D’Urso ha dichiarato di aver incontrato il suo grande amore, l’uomo della sua vita: è un tale Mark Caltagirone, un imprenditore edile che, a detta della showgirl, la frequentava da qualche mese. Nella nuova intervista al Corriere, la Prati racconta così:

“Ci sentivamo tutti i giorni, con messaggi e soprattutto note audio. Aveva una voce calda, famigliare, mi corteggiava in modo dolce, quasi da figura paterna. Un giorno quel sistema che mi ha manipolata mi porta in un bar, li trovo un bambino che mi chiama “Mamma” e mi abbraccia, io scoppio in lacrime e ci abbracciamo forte. Era il bimbo delle foto e dei video che da mesi mi scriveva e mi chiamava mamma via messaggio. Ho scoperto che era un bambino assunto da un’agenzia di attori solo quando il castello di bugie è crollato e mi hanno detto la verità”

Riproduzione riservata © 2021 - DG