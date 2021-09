Miriam Leone dedica un post sul proprio profilo Instagram all’accettazione di sé stessi, condannando filtri e ritocchi volti ad abbellire le foto pubblicate sui social. “Non diventatene mai schiavi”, scrive l’attrice.

“IO NON RITOCCO”, scrive Miriam Leone sul suo profilo Instagram. Tutto maiuscolo, come a sottolinare il tono perentorio di questa affermazione. L’attrice ha voluto dedicare un post per spronare i propri follower ad accettare sé stessi e a non diventare schiavi dei filtri per ritoccare le proprie foto.

La Leoni sottolinea quanto possa essere difficile staccarsi dalla bellezza artificiale dei filtri: “Ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi”. Poi spiega come ciò che non ci piace non è per forza un difetto, ma anche “nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e…”

Infine l’invito a “LIBERARSI, ACCETTARSI, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla.” Parole genuine, volte ad aiutare chi soffre di bassa autostima e si sente escluso o ridicolizzato di fronte alle migliaia di modelle e modelli che ogni giorno bombardano Instagram con i loro scatti perfetti.