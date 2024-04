La bellissima attrice Miriam Leone ha festeggiato i 39 anni in compagnia dei suoi cari e degli amici. Le foto e il messaggio.

Tanti auguri a Miriam Leone che ha festeggiato nelle scorse ore i suoi 39 anni. La bellissima attrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti relativi al piccolo party in occasione del suo compleanno andato in scena nel suo attico a Milano. Ad accompagnare le foto di quei bellissimi momenti, anche un messaggio alla “nuova” sé.

Miriam Leone, festa nell’attico milanese

Miriam Leone

Come detto, nelle scorse ore, Miriam Leone ha festeggiato il compleanno e ha spento ben 39 candeline. Per l’occasione, l’attrice ha organizzato un piccolo party sulla terrazza del suo attico milanese col figlio neonato Orlando e il marito Paolo Carullo. Con loro anche una serie di amici, i più cari.

Per la Leone, un super look anni ’60 che sembra essere ispirato al passato, ovvero a quando la donna era solo una bambina: abitino in maglia color azzurro e in testa un cerchietto in tono celeste.

Il messaggio alla nuova sé

A far vedere come sia andata la serata di festa è stata la stessa attrice che ha condiviso un post con foto e video e anche una didascalia molto sentita: “Un grazie grande così per gli auguri, per i pensieri, per i regali, per la presenza, per aver celebrato con me questo giorno di festa… vi abbraccio tutti! Benvenuta a questa ‘Vita Nova’, questa Miriam nuova e quella piccola che rimane dentro di me, ancora una volta vestita di celeste”.

Per la donna tantissimo affetto che si può vedere nei commenti ricevuti dai fan che oltre a farle gli auguri si sono complimentati per il suo essere sempre solare e felice.

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice con il suo messaggio e i tanti commenti d’affetto ricevuti: