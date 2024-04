La nota conduttrice Antonella Clerici ha raccontato in diretta di aver avuto problemi con sua figlia legati alla sua salute.

Momenti di apprensione a casa di Antonella Clerici. La conduttrice ha raccontato ai telespettatori di ‘È sempre mezzogiorno‘ che il weekend appena trascorso non è stato facile per lei e, soprattutto, per sua figlia Maelle che pare abbia avuto dei problemi di salute.

Antonella Clerici, paura per la figlia

Confermando l’ottimo rapporto con i suoi telespettatori di ‘È sempre mezzogiorno‘, la Clerici ha raccontato di aver trascorso un weekend difficile. Non solo per le brutte notizie che arrivano dal fronte della guerra ma anche a livello personale.

La presentatrice, infatti, ha spiegato che sua figlia è stata vittima di qualche problema di salute che l’ha portata a dover andare all’Ospedale Gaslini.

“Io vi racconto sempre tutto, vi devo raccontare che ho avuto un weekend, insomma, abbastanza friccicarello, a parte le drammatiche notizie che arrivano dal mondo e che naturalmente preoccupano tutti noi, quindi, il fatto di ascoltare le notizie eccetera, poi naturalmente c’è stata la blind di The Voice Generations. Grazie per l’affetto con cui davvero ci avete seguito in così tanti anche in questo progetto”, ha esordito.

Poi, spiegando nel dettaglio quanto vissuto: “Nel frattempo ho avuto la mia bambina che non è stata bene, anzi, ringrazio il Gaslini di Genova per la cura che hanno dei bambini. Mi sono stati vicini perché lavorando non è stato semplice, anzi è stato tutto un po’ complicato, però insomma tutto è bene ciò che finisce bene. Quindi vi ho raccontato come è stato il mio weekend, quindi, se oggi farò qualche errore sapete da che cosa deriva, un po’ dalla settimana che ho avuto”.

Non è dato sapere cosa sia capitato a Maelle ma certamente la speranza è che la situazione critica possa essere stata superata.

L’amore per Maelle

Solamente pochi giorni fa, la Clerici parlando a Tv, Sorrisi e Canzoni, aveva detto sulla figlia: “Sa che per me lo studio è fondamentale. Come voti alterna i 4 e gli 8, non ha mezze misure, ma sono contenta perché è una ragazza giudiziosa”.

E sulla maturità della ragazzina: “Si veste in modo adeguato alla sua età si trucca in modo leggero e ha già un fidanzatino, una simpatia”, aveva detto la presentatrice con grande orgoglio.

