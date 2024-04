Commento al vetriolo per Guendalina Tavassi a proposito dei nuovi opinionisti de L’Isola dei Famosi 2024. Le parole.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 è iniziata non senza qualche discussione. Non tutti sono rimasti colpiti in positivo per le prime puntate del reality e, tra questi, anche Guendalina Tavassi che a Tag24 ha dato un commento anche sugli opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Guendalina Tavassi, boccia gli opinionisti de L’Isola

Guendalina Tavassi

La Tavassi non ha fatto sconti parlando della nuova edizione del reality e coloro che sono chiamati ad esprimersi accanto alla conduttrice, Vladimir Luxuria.

A domanda precisa sul gradimento verso Bruganelli e Maltese: “Non mi piacciono? No. Io sono sempre stata del parere che puoi dare un’opinione solo se hai anche tu avuto un’esperienza simile o hai partecipato al programma. Come puoi dare un’opinione su una cosa che tu non conosci, non hai mai fatto, non ci sei mai stato? Non sai neanche di che stai parlando. Mi sembra assurdo. Io, come opinionisti, avrei scelto personaggi che hanno già fatto l’isola, tipo me, il che sarebbe scontato”, ha detto la donna.

La bella Guendalina avrebbe avuto una soluzione al ruolo di opinionista, essere scelta lei: “Sì. Certo! Certo! Ma anche di un GF, dico la stessa cosa. Prendono persone che purtroppo… non so per quale tipo di criterio le scelgano, però non fanno né ridere, né hanno esperienza al riguardo, né sono pungenti, né sono sincere”, ha detto col solito fare ironico.

La sua esperienze a L’Isola

Parlando, appunto, della sua esperienza in Honduras, la Tavassi ha anche aggiunto: “È troppo vicino il ricordo orribile che ho di quella esperienza. Ho sofferto tanto perché ho patito la fame, poi c’erano bestie di ogni genere. Ho trovato tarantole velenose, e persino quelli della produzione, quando io stavo per prenderne una con un bastone, mi hanno fatto cenno di non toccarla”, ha spiegato Guendalina.

