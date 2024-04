Alcune foto insieme hanno scatenato i gossip. Fedez avvistato con Giulia Ottorini che sui social ha pubblicato un particolare video…

Dopo la separazione, ormai netta, da Chiara Ferragni, Fedez sta tornando a far parlare di sé. In queste ore, il rapper è volato negli States, ed in particolare in California, per partecipare al Coachella Valley Music and Arts Festival. Federico è stato pizzicato con la nota influencer Giulia Ottorini facendo scatenare il gossip anche per via di un video che la stessa ragazza ha poi condiviso…

Fedez con Giulia Ottorini a Coachella

Fedez

Come detto, dopo la separazione da Chiara Ferragni e la discussa intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, Fedez è volato in California per partecipare al Coachella Valley Music and Arts Festival. Negli ultimi giorni, il rapper ha fatto vedere diverse tappe delle sue giornate ma è anche stato pizzicato dai fotografi in momenti meno social…

Tra questi, anche alcuni istanti in compagnia di alcuni amici, tra cui l’influencer e content creator, Giulia Ottorini, ex fidanzata del rapper MamboLosco.

Proprio questo avvistamento ha generato grande rumore soprattutto per via di quanto la ragazza ha poi condiviso su TikTok. Un video decisamente enigmatico…

Il video virale dell’influencer

La Ottorini, probabilmente a seguito delle voci sul suo conto e quello di Federico, ha pubblicato su TikTok un filmato che fa riferimento, sembra, proprio all’avvistamento che la riguarda col rapper.

“Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutato in pubblico”, ha scritto nella didascalia presente nel video facendo pensare proprio alle foto che sono state scattate a lei e all’ex della Ferragni.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori aggiornamenti. Ad ogni modo tra i vari commenti al post della donna e anche alle foto di Federico ci sono stati pareri felici di aver rivisto l’artista sorridente dopo un periodo difficile.