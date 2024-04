Belen Rodriguez si gode una vacanza in famiglia a Parigi, ma con lei c’è anche un accompagnatore misterioso. Di chi si tratta?

Belen Rodriguez ha trascorso un weekend spensierato a Disneyland Paris in compagnia dei suoi cari, tra cui i figli Santiago e Luna Marì. La showgirl argentina è apparsa radiosa nelle storie condivise sui social, abbracciando affettuosamente la sorella Cecilia e partecipando alle festività di compleanno di Santiago. Tuttavia, sui social si vocifera la presenza di un misterioso accompagnatore ha suscitato interesse e curiosità tra i fan.

Insieme alla famiglia Rodriguez c’era anche il presunto nuovo fidanzato della showgirl?

Belen Rodriguez, weekend con la famiglia: c’è anche il fidanzato?

Belen Rodriguez si è goduta dei momenti indimenticabili insieme alla sua famiglia e ai suoi figli in uno dei posti più belli al mondo. La showgirl ha condiviso alcuni dei momenti più belli del suo viaggio a Parigi pubblicando storie su Instagram.

Belen Rodriguez

Ma proprio tra le storie Instagram qualche fan attento ha notato qualche dettaglio inaspettato. Insieme a lei c’è anche il segretissimo compagno?

Belen Rodriguez: una nuova love story?

Dopo aver chiuso definitivamente la storia con Elio Lorenzoni e smentito le voci di un flirt con il cestista Bruno Cerella, Belen Rodriguez sembra attraversare una nuova fase della sua vita.

Il suo obiettivo appare chiaro: allontanarsi dal gossip per un po’. Proprio per questo, nonostante le recenti speculazioni riguardo alla sua vita amorosa, non ci sono foto o notizie sulle sue nuove frequentazioni.

Tuttavia, il suo recente incontro con Stefano De Martino, durante i festeggiamenti per il compleanno di Santiago, ha alimentato ulteriori speculazioni sulla sua situazione sentimentale.

Secondo alcuni esperti di gossip, la showgirl vorrebbe attendere che i gossip si plachino un po’ prima di rivelare la sua nuova fiamma. Inoltre, si attende la rivelazione prima delle nozze della sorella Cecilia, per non rubarle la scena proprio il giorno del matrimonio in cui sicuramente sarà accompagnata dal nuovo ipotetico flirt.