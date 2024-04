Il passaggio di Amadeus a Discovery potrebbe arrivare a valere oltre 100 milioni di euro in quattro anni. Ecco tutti i numeri da capogiro.

Dalla Rai al Nove: nelle ore in cui si è consumato l’addio di Amadeus all’azienda di Viale Mazzini, si parla anche di quello che sarà il compenso per il passaggio sul Nove. Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo tra Amadeus e Discovery avrebbe raggiunto la cifra da capogiro di 100 milioni di euro! Quindi, se confermata, l’operazione potrebbe essere una delle più onerose della storia della televisione italiana.

Amadeus a Discovery: contratto di quattro anni

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, l’accordo tra Amadeus e Nove è vicino alla conclusione. Terminato con successo il suo periodo alla Rai, ora il conduttore sarebbe in procinto di accordarsi con Discovery per sbarcare lì dove già Fazio ha fatto lo stesso percorso l’anno prima.

Un investimento decisamente importante, come si diceva: 100 milioni di euro per quattro anni. Di conseguenza, il contratto di cui tanto si vocifera sarebbe di ben 25 milioni di euro annui per quattro anni. Parliamo dunque di un compenso superiore a quello di Fazio, che aveva lasciato la Rai per la nuova avventura continuando con il suo programma Che tempo che fa. A tal proposito: quale sarà il ruolo di Amadeus?

Amadeus al Nove: cosa farà

Secondo i vari rumors, con il passaggio a Discovery, Amadeus sarebbe messo a capo di un progetto quotidiano in prima serata, al contrario di Fabio Fazio.

In base alle indiscrezioni riportate da La Stampa, l’accordo prevedrebbe “Una striscia quotidiana di access time e della conduzione di un format musicale sul modello (ancora da definire nei dettagli editoriali) di X Factor in prime time“. Amadeus intanto ha rotto il silenzio sui social pubblicando semplicemente un selfe con un sottofondo musicale che aumenta l’alone di mistero attorno al suo destino televisivo.