Miguel Herran ha sfogato via social tutta la sua frustrazione dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus.

Miguel Herran, l’attore 24enne che ha interpretato Rio nella serie La Casa di Carta, ha annunciato via social di essere positivo a Covid-19. L’attore non ha nascosto la propria frustrazione e il proprio rammarico per la vicenda, e in un lungo post di sfogo ha spiegato ai fan i suoi sentimenti:

“Non voglio più parlare né mangiare. Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo ed è diventato distruttivo. Sono deluso da me stesso, voglio essere una persona migliore”, ha scritto l’attore.

Miguel Herran positivo al Coronavirus

Miguel Herran ha tranquillizzato i fan dei social: pur essendo positivo al Coronavirus (che avrebbe scoperto di avere dopo essere entrato in contatto diretto con un’altra persona positiva alla malattia) non avrebbe sintomi gravi.

Sui social il giovane attore si è abbandonato ad un duro sfogo dove non ha nascosto le sue lacrime di disperazione, e infatti molti tra i suoi fan e i suoi colleghi si sono da subito preoccupati per lui. Tra loro anche Ursula Corbero, la “Tokyo” de La Casa di Carta: “Oh piccolo, ma perché piangi?”, ha scritto l’attrice, subito tranquillizzata dall’attore in merito al suo sfogo.

“Sto bene, è solo una riflessione che volevo condividere con voi. E almeno così vedete qualcosa su Instagram che non sia la neve…“, ha scritto nella didascalia al suo post (facendo riferimento alla forte nevicata che ha interessato la Spagna nelle ultime ore).

Le crisi dell’attore

Herran non ha nascosto di aver sofferto di depressione in passato e più volte sui social ha raccontato dei suoi periodi di crisi.

“Credevo che il mio destino fosse un altro, pensavo che sarei morto prima di compiere 30 anni. Non avrei mai cognato di superarli. Nel migliore dei miei sogni mi vedevo a lavorare come meccanico. Questo nel migliore dei casi, nel peggiore sarei finito a vivere per strada”, ha raccontato l’attore sui social.

