Le migliori offerte su Amazon per la settimana del Black Friday: cosa comprare in questi giorni di super sconti del colosso dell’e-commerce americano.

Nonostante le difficoltà del 2020, ormai ci siamo: la settimana del Black Friday è iniziata. Quest’anno Amazon ha scelto di rendere il giorno di sconti più atteso dell’anno meno stressante, iniziando a lanciare offerte già da fine ottobre. Ma è solo ora che si entra nel vivo, con super sconti e offerte lampo per potersi accaparrare i migliori prodotti a un prezzo da urlo! Ecco alcune delle offerte che proprio non possiamo lasciarci scappare.

Amazon Black Friday: le offerte imperdibili

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/black-friday-mano-scrivere-pensione-4490872/

Partiamo dalla collezione Thun, che su Amazon è in super offerta nei giorni del Black Friday. La celebre azienda italiana ci propone tantissimi oggetti che possono trasformarsi in originali idee regalo, visto che il Natale è alle porte. Ad esempio questo simpaticissimo timer manuale contaminuti a forma di coccinella, proposto con uno sconto del 30%.

Per quanto riguarda borse e accessori, va tenuta d’occhia l’intera offerta sui prodotti Carpisa, con sconti in alcuni casi davvero eccezionali. Ad esempio questa borsa da donna capiente nera, rossa o azzurra, con uno sconto addirittura del 62%.

In tema idee regalo per Natale, non possono non mancare box e confezioni di prodotti di bellezza e make-up. Tra queste spicca il set NYX Professional, con 12 pezzi per occhi, labbra, preparazione, fissaggio e glitter per viso e corpo. Il regalo ideale per proprie parenti, amiche… o anche per se stesse!

Ma il Black Friday significa spesso e volentieri super sconti sui prodotti di elettronica, anche per la casa. Offerta davvero pazzesca sul robot aspirapolvere iRobot Roomba 692, con connessione wi-fi, sistema di pulizia ad alte prestazioni, smart home e controllo con app. Un prodotto disponibile con uno sconto straordinario del 23%.

E arriviamo al mercato degli smartphone, in questo periodo ricco di nuove proposte e modelli di ultima generazione. In attesa di veder crescere in Italia la rete 5G, questo è il periodo giusto per acquistare un modello 4G di grande affidabilità e qualità, come il Samsung M31, in esclusiva sull’e-commerce di Jeff Bezos al prezzo di 229€.

Sul fronte culinario, invece, un prodotto imperdibile è il robot da cucina Bosch MUM9Y35S12 da 5.5 L, con regolatore intelligente di mescolatura pasta, rilevanmento degli accessori, movimento planetario frullatore 3d e tante altre opzioni importanti, che lo rendono un prodotto versatile e soprattutto facile da utilizzare.

Se infine vogliamo approfittare del Black Friday per cambiare il nostro vecchio frigorifero, su Amazon abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Particolarmente interessante è l’offerta sul frigo doppia porta da 466 litri HiSense RT600N4DC2, classe A++. Bello, elegante e tecnologico.

Per altre offerte vantaggiose su ogni tipo di categoria, tra cui utilissimi accessori per la domotica e non solo, non resta che fare un salto sul sito ufficiale di Amazon.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/black-friday-mano-scrivere-pensione-4490872/