Ecco le migliori performance della serata delle cover a Sanremo

Ecco quali sono state le cover che più hanno emozionato e conquistato il pubblico nella storia del Festival di Sanremo.

Da diversi anni la penultima serata del Festival di Sanremo è diventata quella delle cover: gli artisti in gara si esibiscono in duetti di altri cantanti portando sul palco del Teatro Ariston brano celebri e a volte anche internazionali. Nel corso delle diverse edizioni alcune di queste esibizioni hanno emozionato e lasciato davvero senza parole il pubblico, sia quello presente al Teatro Ariston che quello a casa: vediamo allora quali sono state le migliori cover di Sanremo che abbiamo potuto vedere.

Le migliori cover di Sanremo

Angelina Mango – La rondine: al Festival di Sanremo del 2024, Angelina Mango ha deciso di portare nella serata delle cover una delle canzoni più famose di suo padre, Pino Mango: La rondine. La sua esibizioni ha fatto commuovere ed emozionare il pubblico, anche se poi non ha vinto nella serata delle cover.

Elisa e Giorgia – Luce / Di sole e d’azzurro: in questo caso siamo nell’edizione del 2023 del Festival di Sanremo. Basta leggere i nomi delle due interpreti per rendersi conto di che interpretazione hanno regalato al pubblico. Due delle più belle voci della musica italiana insieme non potevano che essere perfette.

Giorgia e Elisa

Gianni Morandi e Jovanotti – Medley: immaginatevi l’incredibile energia di Gianni Morandi e quella di Jovanotti insieme e avrete la cover più incredibile del 2022. I due hanno portato un medley dei loro più grandi successi facendo divertire e ballare tutto il pubblico.

Marlene Kuntz e Patty Smith – Impressioni di settembre/When the World Became the World: I Marlene Kuntz non ebbero molto successo al Festival di Sanremo del 2012 ma il loro duetto con Patty Smith fu qualcosa di davvero incredibile.

Annalisa e Michele Bravi – Il mondo prima di te: altra cover indimenticabile è quella di Annalisa e di Michele Bravi al Festival di Sanremo del 2018. La loro interpretazione è stata da brividi.