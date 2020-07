Michelle Hunziker si è concessa una gita fuori porta alle cascate romagnole dell’Alferello, e su Instagram ha mandato in tilt i suoi fan con un bikini da urlo.

Michelle Hunziker ha fatto il pieno di like con delle foto bollenti presso le suggestive cascate dell’Alferello, nell’Appennino Tosco-Emiliano. La showgirl svizzera – bellissima nel suo bikini bianco – si è goduta l’acqua fresca delle cascate in compagnia del marito, Tomaso Trussardi, e del piccolo Odino (l’ultimo arrivato in famiglia, un cucciolo di levriero).

Michelle Hunziker in bikini alle cascate

Michelle Hunziker ha sedotto i fan con il suo fisico statuario e un bikini che lasciava poco spazio all’immaginazione: oggi, a 43 anni compiuti (e dopo 3 gravidanze) la showgirl sfoggia ancora un fisico statuario e la stessa bellezza che le ha permesso di conquistare il cuore degli italiani. Con le piccole Sole e Celeste (e Aurora, la figlia maggiore avuta insieme a Eros Ramazzotti) e con il marito Tomaso Trussardi, la conduttrice sembra aver trovato la vera felicità.

Il desiderio di un quarto figlio

La showgirl non ha mai nascosto di desiderare un quarto figlio (“un maschio”, a suo dire) ma sulla possibilità di una quarta cicogna in arrivo si è detta fatalista: “Lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo”, aveva confessato a #CR4 – La Repubblica delle donne.

A Vanity Fair la conduttrice ha rivelato di essere felice di poter crescere le sue tre piccole “donnine” (Aurora, Sole e Celeste) ma non ha nascosto che le sarebbe piaciuto avere un quarto bambino, e possibilmente – questa volta – un maschietto.

Per il momento la Hunziker ha sempre smentito i rumor riguardanti la sua presunta quarta gravidanza, e in tanti si chiedono se lei e Tomaso Trussardi riusciranno davvero a realizzare il sogno di allargare ulteriormente la famiglia.

