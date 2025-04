Michelle Hunziker, il regalo inaspettato di Aurora per un motivo importante

Sui social, il “grazie” di Michelle Hunziker per un regalo molto gradito ricevuto da parte di sua figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker, la cui imitazione televisiva è diventata virale di recente, si prepara ad affrontare una nuova fase della maternità: quella dell’adolescenza delle sue figlie più piccole, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. A darle una mano in questo percorso ci ha pensato, in un certo senso, la primogenita Aurora Ramazzotti, che le ha fatto un regalo tanto inaspettato quanto significativo: un libro. Ma non uno qualunque…

Michelle Hunziker e il rapporto con Aurora Ramazzotti

Come ormai tutti sanno, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno un rapporto davvero speciale che, negli ultimi tempi, è diventato ancora più forte. La svizzera è diventata nonna con l’arrivo del piccolo Cesare, avuto appunto dalla Ramazzotti con Goffredo Cerza. Questo ha portato il feeling madre-figlia a diventare ancora più importante.

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

Sui social non mancano, infatti, momenti di condivisione tra le due protagoniste della tv che confermano di avere un amore che va sicuramente oltre quello già di per sé fortissimo, madre-figlia. A rendere il tutto ancora più evidente ci ha pensato, come anticipato, anche un recente regalo che Auri ha fatto alla famosa conduttrice.

Il regalo di Aurora

Tramite una storia su Instagram, la Hunziker ha mostrato un regalo ricevuto da sua figlia Aurora che dovrebbe aiutarla con la crescita delle altre due figlie, Sole e Celeste. La Ramazzotti ha regalato a mamma Michelle un libro: ‘Chiamami adulto’ di Matteo Lancini, esperto in adolescenza e dinamiche familiari. A far capire come il dono sia stato gradito, appunto, la svizzera che ha pubblicamente ringraziato la sua primogenita: “Si riparte con il secondo round di adolescenza con una nuova generazione! Grazie Auri per questo libro!”. Il regalo di Aurora è anche un dolce passaggio di testimone: da figlia a madre, e ora anche lei madre a sua volta, in un ciclo che si rinnova.