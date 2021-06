Michele Placido ha confessato di aver avuto una liaison con una suora di clausura quando, ancora giovanissimo, pensò di farsi prete.

Michele Placido ha passato l’infanzia in un collegio dove, appena 12enne, si sarebbe invaghito di una giovanissima suora di clausura. La liaison tra i due fu scoperta ed entrambi furono allontani dal collegio. Placido – che fino a quel momento aveva pensato di farsi sacerdote – mise così fine ai suoi propositi religiosi.

“Antonietta, mai vista prima, era bruttarella: lei con la tonaca, io con i pantaloni alla zuava. Cominciammo a consumare le mie cibarie, poi ci abbracciammo, ci baciammo e, forse, qualche altra cosetta…Era il primo corpo femminile con cui entravo in contatto. Lei mi sussurrava: ‘Sei il mio sposo: tu e Gesù‘”, ha confessato l’attore al Corriere della Sera.

Michele Placido e la suora di clausura: la confessione

Per la prima volta Michele Placido ha rivelato che da bambino – ispirato da uno zio missionario – avrebbe pensato di diventare prete. In seguito l’amore giovanile per una suora di clausura lo avrebbe spinto ad abbandonare tale proposito e ad intraprendere tutt’altra strada.

“Nutrivo una sincera vocazione e quella storiella fu innocente”, ha dichiarato l’attore al Corriere della Sera, e ancora: “Al confessore avevo detto che avevo peccato. Da dietro la grata mi chiese: ti sei toccato? E io, nella mia totale innocenza, risposi con voce rotta dal timore che avevo fatto cose brutte… Fummo cacciati entrambi e finì la nostra love story. Io posi fine al mio percorso: (…) non potevo accettare l’idea della castità. Mi dispiacque molto per Antonietta: non ci siamo più visti”.

La vita privata dell’attore

Michele Placido si è sposato 2 volte e ha avuto in tutto 5 figli. Dal suo primo matrimonio con Simonetta Stefanelli, durato dal 1989 al 1994, sono nati Violante, Michelangelo e Brenno. Dalla relazione con Virginie Alexandre l’attore ha avuto il figlio Inigo. In seguito, durante il suo matrimonio con l’attuale moglie, Federica Vincenti, l’attore ha avuto il suo ultimo figlio, Gabriele.