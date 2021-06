L’ex volto di Uomini e Donne Sabrina Ghio ha svelato di essere stata ricoverata in ospedale per un’operazione.

In tanti sui social si sono riversati sui canali ufficiali di Sabrina Ghio, preoccupati per le sue condizioni: l’ex volto di Uomini e Donne ha infatti annunciato con un lungo sfogo di doversi sottoporre ad un’operazione. Al momento non sono chiare le cause che hanno reso necessario il suo intervento e lei stessa ha preferito non rivelarle.

“Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. (…) Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità…Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me! Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”, ha dichiarato l’ex tronista senza nascondere le sue paure.

Sabrina Ghio in ospedale: il dramma

Con un lungo sfogo sui social Sabrina Ghio ha improvvisamente annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione. La vita apparentemente perfetta dell’ex tronista – mamma della piccola Penelope e fidanzata di Carlo Negri – è stata bruscamente interrotta da questa brutta notizia, e lei stessa ha raccontato ai fan via social le sue paure e la sua tristezza.

L’ex volto di Uomini e Donne ha anche precisato che l’avrebbero ferita alcuni commenti privi di sensibilità da parte dei fan sui social, che avrebbero dato per scontata la sua presunta felicità mentre lei gestiva con preoccupazione – all’ignaro di tutti – il suo personale dramma. “Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata… Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene! Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni”, ha scritto nelle sue stories, mostrandosi in un letto d’ospedale.

La vita privata

In questo momento molto difficile l’ex tronista può contare sul sostegno del fidanzato Carlo Negri e sull’amore della figlia Penelope (nata durante il suo matrimonio con Federico Manzolli). Intanto, sui social, moltissimi fan dell’ex tronista le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di sostegno.