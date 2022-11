Michela Persico e Daniele Rugani hanno scelto il loro nido d’amore a Torino, e l’hanno arredato fin nei minimi particolari.

Michela Persico e Daniele Rugani abitano a Torino, dove hanno acquistato una splendida casa arredata con enorme eleganza. La conduttrice adora lo stile shabby chic, e infatti all’interno dell’appartamento non mancano dettagli in questo stile, ma rivisitati da Michela Persico in una chiave più moderna e giovanile.

Michela Persico e Daniele Rugani: la casa

La stanza preferita da Michela Persico all’interno della sua casa è senza dubbio la cucina, dove adora preparare cene e manicaretti per i suoi cari. La stanza è caratterizzata da mobili sui toni del panna che rendono l’ambiente rustico e allo stesso tempo ricercato.

La stanza è piena di barattoli contenenti spezie e ingredienti, e poi ovviamente non mancano i libri di ricette che Michela Persico ama consultare.

La cucina è classica ed elegante, e sembra richiamare col suo stile quello delle cucine di una volta. Nella stanza non mancano foto della conduttrice e di Daniele Rugani durante i loro momenti spensierati, e inoltre sono presenti anche alcuni quadretti con le frasi che la coppia preferisce.

La camera da letto è minimal ed elegante: i colori scelti per le pareti sono chiari e tendenti al giallo ocra e al panna. Specchi, tende e lenzuola sono sui colori dell’oro, e rendono l’ambiente estremamente glamour e sofisticato.

In salone la coppia ha scelto mobili di colore bianco. Al centro della stanza vi è un ampio divano in pelle bianca e difronte ad esso vi è il televisore, così che i due possano seguire le partite o anche solo rilassarsi difronte a un buon film.

La sala da pranzo è ampia e luminosa: sulle pareti sono sistemati mobili e credenze dove la coppia ha riposto libri, foto e ricordi. Al centro della stanza vi è un lungo tavolo in stile shabby dove spesso troneggiano fiori freschi, e dove la coppia può organizzare pranzi con amici e parenti godendo di tutto lo spazio a disposizione.

La sala da pranzo è ricca di dettagli che rendono l’ambiente estremamente personale ed accogliente: dal lampadario su cui sono appese stelline e decorazioni, alle pareti con i mattoni a vista su cui sono attaccate foto e ricordi. Le tende in questa stanza sono decorate con motivi floreali e a tema jungle.

Il bagno è classico ed essenziale ma provvisto di ogni comfort necessario. Sopra al lavandino vi è un ampio specchio quadrato, mentre le pareti della stanza sono di un tenue color tortora.

Con la conduttrice e il calciatore, nell’appartamento, abitano anche i loro amici a quattro zampe: la gatta Pantuffla e la cagnolina Dori.

