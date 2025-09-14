Cosa succederà in Mercoledì 3: le teorie migliori dopo il finale della seconda stagione

Mercoledì 3 chiarirà molto di quanto accaduto negli ultimi episodi della seconda stagione: ecco tutte le teorie.

Mancano ancora diversi mesi (troppi per i fan) all’uscita di Mercoledì 3. D’altronde, il secondo capitolo della serie è stato rilasciato da una manciata di giorni, quindi non potrebbe essere altrimenti. Eppure, possiamo già azzardare alcune teorie partendo proprio dal finale della seconda stagione.

Mercoledì 3: teorie dopo il finale della seconda stagione

Mercoledì 2 ha lasciato i fan della serie tv con diversi punti interrogativi. Considerando che per la stagione numero 3 bisogna aspettare un bel po’ e le anticipazioni non possono ancora esserci, vale la pena fare qualche previsione.

Partendo dalla conclusione del secondo capitolo, possiamo ipotizzare alcuni possibili scenari. Partiamo da Tyler che, addolorato per la perdita della madre e sorpreso dall’incontro con Capri, si trova a un bivio. Da un lato potrebbe unirsi alla sua famiglia di “licantropi” così da imparare a gestire i suoi poteri in toto, dall’altro però potrebbe cadere nei tranelli manipolatori di Capri.

Dal canto suo, Capri potrebbe essere un incrocio tra un licantropo e un Hyde ed essere interessata a creare un “nuovo ordine”. Se così fosse, il suo avvicinamento a Tyler apparirebbe molto chiaro. Mercoledì 3 dovrebbe trattare anche la storia di Grandmama Hester Frump, che ha rinchiuso una delle sue figlie senza un apparente motivo. C’entrano i corvi oppure ha voluto proteggere la sua famiglia? Sta tramando contro Mercoledì? Il suo ruolo è ambiguo.

Mercoledì 3: Enid resta lupo?

Non possiamo parlare di Mercoledì 3 senza tirare in ballo Enid, uno dei personaggi che lascia maggiori interrogativi alla fine del secondo capitolo. Negli ultimi episodi, infatti, è rimasta intrappolata nella sua forma di lupo. Tornerà umana oppure no? Potrebbe essere proprio il suo legame con Mercoledì a farla tornare in carne e ossa, così come le sua abilità da alfa. In ogni modo, si vocifera che questa sua trasformazione non sia destinata a essere “per sempre”.