I mercatini di Natale a Verona sono un appuntamento imperdibile per coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera natalizia.

Se siete fan dei Mercatini di Natale non potete perdervi quelli che vengono allestiti a Verona. Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, in occasione delle festività natalizie, la città si riempie di casette di legno che offrono oggetti e alimentari provenienti da ogni parte del mondo.

Mercatini di Natale 2021 Verona: quali meritano una visita

Trascorrere il Natale a Verona è l’ideale per coloro che amano immergersi nell’atmosfera natalizia. Dal 12 novembre al 26 dicembre 2021, Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, Via della Costa, Piazza Indipendenza, Piazza Viviani, Lungadige San Giorgio, Ponte Pietra, Ponte Scaligero di Castelvecchio e Piazza San Zeno si riempiono di casette di legno. Oltre 100 espositori, che offrono tantissimi prodotti, alimentari e non: artigianato, legno, ceramica, addobbi, artigianato e gastronomia. Per il dodicesimo anno consecutivo, la città di Romeo e Giulietta ha stretto una collaborazione con il Christkindlmarkt di Norimberga. Quanti desiderano curiosare tra queste bancarelle devono rispettare i seguenti orari:

da domenica a giovedì: dalle ore 10.00 alle 21.30;

venerdì, sabato e prefestivi: dalle ore 10.00 alle 23.00;

24 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 17.00;

25 dicembre: dalle ore 10.00 alle 16.00;

26 dicembre: dalle ore 10.00 alle 18.00.

Come tutte le città, anche Verona si illumina in vista delle festività natalizie. Imperdibile è la Stella Cometa di Piazza Bra, una struttura in metallo alta 100 metri e con un peso di oltre 88 tonnellate. Ideata da Alfredo Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri, è considerata la più grande archiscultura del mondo. A Verona, tra gli eventi di Natale che meritano una visita c’è anche la Rassegna Internazionale Presepi dal Mondo. Allestita presso la Gran Guardia, è visitabile dal 20 novembre 2021 al 23 gennaio 2022. Altro grande punto di attrazione è la pista di pattinaggio che, per la prima volta, è posizionata davanti all’ex Arsenale.

Mercatini di Natale a Verona e provincia

Per questo Natale, i banchetti di Verona saranno allestiti anche nelle zone periferiche della città. Il merito, come si legge dal sito del Comune, è della Pro Loco che sta facendo di tutto affinché l’atmosfera torni ad essere speciale come un tempo. Per facilitare il raggiungimento delle location interessate ed evitare ingorghi, è previsto un collegamento rapido tra il parcheggio P3 della Fiera e Piazza Bra. Senza soste intermedie, il servizio bus navetta percorre la tratta ogni 7/10 minuti. Per accedere ai Mercatini di Natale a Verona è richiesto il green pass. All’ingresso delle tre piazze principali, inoltre, sono installati i conta persone.

