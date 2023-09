In attesa del nuovo Pomeriggio 5, ecco il commento di Memo Remigi sulla trasmissione in precedenza condotta da Barbara D’Urso.

Sale l’attesa per quella che sarà la nuova stagione televisiva. In particolare sulle reti Mediaset c’è grande fermento per il nuovo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino al timone. Proprio sulla trasmissione e sulla “vecchia guardia” – in questo caso su Barbara D’Urso – ha voluto esprimersi Memo Remigi al settimanale Mio, citato da diversi media. Il noto artista non ha risparmiato alcune critiche al programma che, da quest’anno, sembra destinato a cambiare linea.

Memo Remigi duro su Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso

Barbara D’Urso Memo Remigi

Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione di Pomeriggio 5, programma serale di Canale 5 che dopo tantissimi anni non vedrà più al timone Barbara D’Urso. Come noto, infatti, Carmelita ha lasciato posto a Myrta Merlino che cambierà il volto del programma.

In attesa di vedere come la giornalista se la caverà, come detto, Memo Remigi a Mio ha commentato, dal suo punto di vista, come era diventata la trasmissione nell’ultimo periodo. Le parole dell’artista non sono state certo leggere…

“Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento”, ha immediatamente voluto precisare l’uomo dicendosi, quindi, poco fan del programma.

Ma la vera stoccata è arrivata successivamente: “È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco. Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”.

Un commento durissimo che completa poi il pensiero più generico su come cambieranno le cose con la nuova edizione: “Myrta (Merlino ndr) probabilmente farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”.

Di seguito anche il video promo del nuovo Pomeriggio 5 con la Merlino: