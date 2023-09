Nuovi problemi per Fabrizio Corona che avrebbe violato una serie di restrizioni per il suo affidamento. Ecco cosa è successo.

Si parla molto spesso di Fabrizio Corona e anche in queste ore le notizie sull’ex re dei paparazzi si susseguono. Non solo il gossip sulle presunte future nozze con Giacomo Urtis, per l’uomo ci sarebbero nuove problematiche con la giustizia. In particolare, Corona avrebbe violato le regole per il suo affidamento in prova e sarebbe stato pizzicato dalle forze dell’ordine alla guida di un Suv, senza patente.

Affidamento in prova violato per Fabrizio Corona: cosa ha fatto

Da quanto si apprende da Il Giorno, citato da diversi media, Corona è stato fermato nella giornata di ieri dai carabinieri mentre si trovava alla guida di un Range Rover a Milano lungo l’arteria che porta all’aeroporto di Linate.

Da quanto si apprende l’ex re dei paparazzi avrebbe spiegato che si stava dirigendo in aeroporto per prendere un volo per Catania. Peccato che per farlo avrebbe effettuato una serie di violazioni riguardo il suo affidamento in prova.

Corona non solo aveva lasciato la sua abitazione oltre l’orario previsto dalle regole dell’affidamento senza autorizzazione ma si trovava alla guida del mezzo senza patente – ritiratagli nel 2012 -. In aggiunta, era in compagnia anche di un uomo con dei precedenti di polizia.

Oltre alla multa ricevuta – si parla di una cifra tra i 5 mila e i 30mila euro – per guida senza patente, quanto avvenuto a Corona è stato segnalato dai militari al Tribunale di Sorveglianza.

