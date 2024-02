Una foto e qualche parole sono bastati per far pensare ad una frecciata verso l’ex Berrettini da parte di Melissa Satta.

La storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è finita. Ma dopo l’annuncio dell’atleta, l’ex Velina non aveva ancora avuto modo di dire la sua. Sui social, secondo alcuni, la donna ha voluto, in qualche modo, uscire allo scoperto con una frecciatina all’ex. In che modo? Una storia Instagram mentre gioca… a tennis.

Melissa Satta, frecciata a Berrettini?

Melissa Satta

Come detto, se da una parte era arrivato l’annuncio di Berrettini sulla sua storia finita con la Satta, dall’altra la donna non aveva ancora avuto modo di dire la sua. Secondo gli utenti social, sempre molto attenti ai dettagli, pare che l’ex Velina abbia voluto rispondere, adesso, in un modo davvero particolare.

La bellissima Melissa, infatti, ha pubblicato su Instagram due stories nelle quali sta giocando a tennis. Racchetta, scarpe da ginnastica e campo e poi anche una frase: “Non potete capire che fatica. Il mio maestro dopo un’ora di esercizi e mille palle mi dice match point. Piano Piano”.

Secondo alcuni, il riferimento al maestro di tennis potrebbe essere stato un modo per sottolineare l’assenza del bel Matteo al suo fianco ma anche per far capire come la sua vita stia andando avanti anche senza l’ex.

La fine della coppia

Ad annunciare la rottura della coppia era stato proprio il tennista nel corso di una recente conferenza stampa via Zoom: “Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo”, erano state le sue parole.

E sulle motivazioni dell’addio, Berrettini aveva aggiunto: Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme”.

Staremo a vedere se tra i due ci saranno novità o ulteriori ipotetiche frecciate.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna insieme al figlio e al tennista: