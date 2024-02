È finita la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini? Spuntano le prime conferme: svelati i motivi della separazione.

Dopo settimane di rumors e speculazioni sulla fine della relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini arriva una prima conferma indiretta. Infatti, non sono stati i diretti interessati a dare conferma alle insistenti voci sulla loro presunta rottura, ma il settimanale Oggi, che ha rivelato anche quelli che sono i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi.

Pur non essendo una conferma ufficiale, fonti vicine alla coppia hanno confermato la fine della relazione. Ma quali sono i motivi della rottura?

Melissa Satta e Matteo Berrettini: storia al capolinea

Nella giornata di San Valentino un ulteriore indizio sulla rottura tra Satta e Berrettini è arrivato dal profilo social dell’ex Velina. Infatti, Melissa non ha trascorso la festa degli innamorati con il tennista, ma con le amiche e il figlio in montagna.

Sono ormai diverse settimane che i due non si mostrano insieme sui social, alimentando le voci sulla fine della loro storia d’amore.

Ma l’ultima conferma è giunta proprio il 14 febbraio. Infatti, in base a quanto riportato dal settimanale Oggi, dopo un anno di relazione, tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sarebbe ufficialmente finita.

Melissa Satta, infatti, ha trascorso il giorno di San Valentino in montagna da single, come si vede anche dai post pubblicati su Instagram.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: i motivi della rottura

Se per molti il motivo della rottura sarebbe da ricercare nella differenza d’età (lei ha 38 anni mentre lui 27), per il settimanale Oggi la verità sarebbe ben lontana.

Infatti, pare che la showgirl avesse in progetto di creare una famiglia con il tennista, che dal canto suo è molto più concentrato sulla sua carriera dopo il brutto periodo causato dai gravi infortuni.

Il settimanale, infatti, scrive: “Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile”.Arriveranno conferme ufficiali dalla coppia?