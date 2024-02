Per la prima volta dopo la separazione da Giorgia Meloni, Giambruno ha parlato pubblicamente di lei e della figlia.

Il giornalista di Mediaset ha partecipato alla presentazione del libro di Candida Morvillo, “Sei un genio dell’amore e non lo sai“, mostrandosi per la prima volta in pubblico dopo lo scandalo legato ai fuorionda di ‘Striscia la Notizia‘, che aveva scatenato non poche polemiche, ed era avvenuto in concomitanza con la fine della relazione con Giorgia Meloni.

Durante l’occasione ha risposto ad alcune domande poste dai giornalisti, tra le quali alcune legate alla sua sfera privata.

Le parole di Giamburno

“In maniera molto semplice: per me Giorgia è stata, è e sarà la persona più importante della mia vita, e questo prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme“, ha dichiarato Andrea Giambruno. “Lo sarà sempre perché per me è una persona fantastica“.

Inoltre, il giornalista ha colto l’occasione per parlare del rapporto che lo lega alla figlia Ginevra, nata sette anni fa dall’amore con Giorgia Meloni. “Io un bravo papà? – ha detto ancora – Non per merito mio, spero che prenda dalla madre“. Per quanto riguarda il futuro della piccola, “Dirò a Ginevra che le esperienze vanno fatte. Farà gli sbagli che abbiamo commesso tutti noi. Forse soffrirà, forse farà soffrire, ma tutte le esperienze servono“, ha aggiunto.

Andrea Giambruno

Incalzato dalle domande dei giornalisti, Andrea Giambruno ha poi fatto un cenno alle sue esperienze sentimentali: “Credo di aver vissuto gli amori come tutti, categorizzare le situazioni è sempre sbagliato. Sono gli stessi amori che penso di insegnare a mia figlia, quell’educazione sentimentale e sessuale che tutti hanno vissuto“.

“Non sono un supereroe – detto parlando delle difficoltà incontrate nel corso della vita – tutti abbiamo avuto problematiche ma poi ho trovato la forza di superarle. E bisogna insegnare ai propri figli che i problemi ci sono ma vanno superati“.

Le indiscrezioni sul riavvicinamento

Negli ultimi tempi hanno iniziato a circolare voci di un possibile riavvicinamento tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, tuttavia mai confermate o smentite dai diretti interessati. I rapporti tra loro sembrano non essersi mai definitivamente interrotti, in modo da salvaguardare la serenità della figlia Ginevra.

Inoltre i contatti tra i due sembrano essere più frequenti, e sono stati avvistati insieme in occasione del compleanno di Giorgia.