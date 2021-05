Meghan si scopre scrittrice e da alla luce il suo primo libro per bambini: The Bench, scopriamo da dove nasce l’idea del libro.

The Bench, il primo libro per bambini di Meghan Markle fiorisce dalle parole di una poesia da lei dedicata a suo marito Harry. Un’analisi del rapporto padre figlio in un libro destinato alle famiglie e ai più piccini. Il libro sarà lanciato il prossimo 8 giugno ed entrerà a far parte della collana Children’s Book di Random House. Scopriamo come è nata l’idea che ha dato vita al libro.

The Bench di Meghan Markle: il libro nato da una poesia

Ad emergere tra le pagine illustrate di The Bench c’è sicuramente il legame tra il piccolo Archie e papà Harry. E il libro per bambini, come dichiarato dalla stessa Meghan, tra origine da una poesia scritta in occasione della festa del papà subito dopo la nascita di Archie.

In una delle illustrazioni del libro, svelata in anteprima, viene mostrato un bimbo che accoglie con gioia il ritorno del padre (dai capelli rossi) in uniforme che ricorda chiaramente Harry.

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

The Bench è la storia che trae origine dalle parole di quella poesia e che grazie alle illustrazioni dell’artista californiano Christian Robinson ha preso vita su carta. Un legame speciale e indissolubile quello tra padre e figlio che in questa storia viene narrato dal punto di vista del dolce sguardo materno. The Bench (La Panchina) sarà disponibile in ebook e in versione cartacea con copertina rigida venduta a 18.99$. Ci sarà anche la versione in audiolibro (4.99$) la cui voce sarà prestata da Meghan in persona.

Meghan Markle con Harry lontana da Londra

Dalla scissione di Harry e Meghan dalla famiglia reale e dal loro trasferimento a Los Angeles sono passati dei mesi intensi. La coppia in questo periodo è tornata spesso a far parlare di sé grazie ala sua dedizione a molteplici attività di volontariato e iniziative pubbliche. Le ultime occasioni pubbliche non sono state piacevoli e Harry nel mese scorso ha presenziato da solo al funerale del nonno Filippo, visto che a Meghan era stato sconsigliato di viaggiare per via della gravidanza. Di recente il principe Harry è stato anche ospite del Vax Live, l’evento per sostenere un accesso più equo alla campagna di vaccinazione.